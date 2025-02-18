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На каких улицах Тулы не будет света 19 февраля

На каких улицах Тулы не будет света 19 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам.

  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 11-а,
  • ул. Ковпака, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 10-а,
  • ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 185-а, 193/1,
  • Епифанское шоссе, 2,
  • ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 7,
  • ул. Кирова, 144-156 (чётн.), 115-125 (нечётн.), 146, 154, 156,
  • ул. Декабристов, 57, 82, 84,
  • ул. Патронная, 32-40, 44-54, 64-66 (чётн.), 31-37, 49-53, 59-69 (нечётн.), 41-а, 43, 46-а, 47-а, 52-а,
  • пр-т Ленина, 28, 28-б, 30, 32, 32 б, 34,
  • ул. Каминского, 23, 23-а, 27, 31, 33,
  • ул. Ф. Энгельса, 14/1, 14/2, 14-а, 49,
  • пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Автомобилистов, 7-а,
  • пос. Хомяково: Хомяковское шоссе, 2, 3-а, 12, 10, 8, 6, 5/4,
  • ул. Фестивальная, 144,
  • ул. Хомяковская, 12.

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