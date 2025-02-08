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«Маски из Островской жизни»: тулякам покажут сцены из пьес Островского в масках комедии дель арте
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

«Маски из Островской жизни»: тулякам покажут сцены из пьес Островского в масках комедии дель арте

Спектакль состоится 22 и 23 февраля в яснополянском Доме культуры.

Сцены из пьес Александра Островского в масках комедии дель арте перед публикой сыграют студенты актерского факультета Высшей школы сценических искусств Константина Райкина.

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Спектакль «Маски из Островской жизни» — результат учебной работы студентов мастерской режиссера и педагога Анны Ивановой-Брашинской и режиссера спектакля Александра Коручекова. В основе постановки — сцены из пьес Александра Островского. Авторы спектакля решили создать цельную композицию «островской» жизни — московской и провинциальной — и показать ее в жанре итальянской народной комедии масок, который также называют комедией дель арте.

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— Мне показалось интересным соединить, казалось бы, не очень соединимые вещи: русский психологический театр, нашего великого классика Александра Николаевича Островского, и традиции площадного народного театра итальянской комедии масок. Слияние двух этих традиций дало особенный, очень интересный эффект, подсказало новые способы воплощения этой драматургии, — рассказывает режиссер спектакля, педагог ВШСИ Александр Коручеков.

Маски, которые изображают персонажей Островского, студенты изготовили сами. Работа над спектаклем длилась четыре месяца. Маски сделаны в технике папье-маше: у каждой свои особенности, большее внимание уделялось так называемым силовым линиям — самым ярким чертам характера. Всего в спектакле участвует 37 масок: каждый актер играет несколько ролей.

— Педагоги предупреждали нас с самого начала, что мы делаем маски не для самих себя, а для всех. В конечном итоге не актер выбирает маску, а маска выбирает актера. Так получилось и у нас. Моя первая маска — это ключница Улита из комедии «Лес». У нее очень узкие глаза, что говорит о ее хитрости, и очень тонкий, приподнятый нос, что показывает ее пронырливость и любопытность. Вторая маска — это Кабаниха из «Грозы» с тяжелым взглядом. И третий персонаж, мой самый любимый, — помощник режиссера Нароков из комедии «Таланты и поклонники». У этой маски — доброе выражение лица, которое моей однокурснице, создательнице маски, удалось запечатлеть. У маски — очень милые усы, и она всегда улыбается, — отмечает студентка Екатерина Левина.

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В спектакле прозвучит живой оркестр, в составе которого домра-бас, балалайка, гитара, флейта, гусли, баян, бубен, гармонь и багламадаки (вид лютни). На этих инструментах будут играть сами актеры. В их исполнении яснополянские зрители услышат мелодии из городских романсов, собственные фантазии студентов и композицию Петра Налича.

Спектакли пройдут 22 февраля в 15.00 и 18.00, 23 февраля — в 15.00. 12+ 

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