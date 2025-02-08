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В Тульской области обучают молодых архитекторов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области обучают молодых архитекторов

В творческом индустриальном кластере «Октаве» стартовала трехдневная зимняя школа для начинающих архитекторов FUTURE.LAB.

Ее цель — развитие навыков и компетенций будущих специалистов. 
Эксперты из IT, сферы архитектуры, паблик-арта и медиа расскажут, как цифровые решения меняют городской ландшафт, влияют на визуальную культуру и создают новые форматы взаимодействия с аудиторией.

За восемь лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 2257 дворов и 234 общественных пространств, а также реализовано 17 проектов — победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

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Востребованные пространства создаются благодаря вовлечению жителей в вопросы городского развития на всех этапах — от разработки дизайн-концепции до реализации проекта.

С 2025 года работа по благоустройству продолжится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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— Такие мероприятия очень важны для привлечения молодых кадров в отрасль и для развития региона. Архитекторы вносят значительный вклад в создание нового облика больших и малых городов, задают тренды при благоустройстве, развивают комфортную среду для досуга, работы и образования. Обмен мнениями необходим для развития отрасли. Выявление лучших практик и подходов — залог создания условий для комфортной жизни жителей в нашем регионе и по всей стране, — отметила зампред правительства региона Наталья Аникина.

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