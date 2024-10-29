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Стало известно, как будут выглядеть два катка на площади Ленина в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стало известно, как будут выглядеть два катка на площади Ленина в Туле

Сезон работы Губернского катка стартует с 20 декабря.

Правительство Тульской области показало, как будут выглядеть два катка на площади Ленина. 

Напомним, в этом году будет установлено 2 площадки размерами 26×60 м и 20×40 м. Создание дополнительной зоны позволит увеличить число посетителей на 30% — большая площадка сможет принимать в рамках одного сеанса до 250 человек, а малая — до 100.

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Ежедневно на катке будет проводиться по 6 сеансов массового катания. Все желающие смогут бесплатно воспользоваться сервисом проката коньков и «ледовых помощников». Помимо массовых катаний, на Губернском катке проведут мастер-классы по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту.

На площади сохранят парковку для посетителей — около 90 парковочных мест. По выходным автомобиль можно будет оставить на парковке правительства.

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Автор:
сегодня, в 11:45 0
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