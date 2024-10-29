Туляки продолжают жаловаться на проблемы с отоплением

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Чаще всего обращения поступали из Новомосковска и Ефремова.

В Тульской области на минувшей неделе при помощи портала «Открытый регион 71» было решено больше двух тысяч проблем местных жителей. Данные опубликовала пресс-служба министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

Чаще всего жаловались на проблемы с отоплением, на втором месте по популярности — вывоз мусора и решение проблем многоквартирного дома.

В министерстве сообщили, что лидерами по количеству решенных за неделю проблем стали города Новомосковск, Ефремов и Донской, а также Щекинский и Узловской районы Тульской области.