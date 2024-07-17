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«Тайны Карениной»: тулякам представили новый документальный сериал по роману Павла Басинского
На фото актриса Анастасия Куимова, одна из исполнительниц роли Анны Карениной.

«Тайны Карениной»: тулякам представили новый документальный сериал по роману Павла Басинского

16 июля в Туле прошел предпремьерный показ первых эпизодов сериала «Тайны Карениной» (18+).

В основу документального сериала «Тайны Карениной» легла книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». По сюжету актеры проходят пробы для фильма, который будет снят по самому известному роману Льва Толстого о любви.

Все грани образа Анны Карениной воплощают сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. 

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Кроме актеров в кадре и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели Анны.

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Творческая встреча с создателями сериала прошла в музейно-выставочном пространстве кремля. Почетными гостями показа стали: продюсер Анастасия Корецкая, креативный продюсер и автор идеи Анна Колчина и актриса Анастасия Куимова, воплотившая на экране один из образов Анны Карениной.

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Анна Колчина, креативный продюсер и автор идеи:

— Наш сериал — не экранизация романа «Анна Каренина», это экранизация книги Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Мы стараемся разобраться, кто спрятан за самыми известными героями романа. Герои романа невероятно современны. Мы смотрим на них и понимаем, что знаем такие семьи. В этом смысле роман абсолютно новаторский. И еще он невероятно кинематографичный, образный, эмоциональный. 

«Анна Каренина» — один из самых экранизируемых романов в мире, и мы впервые смотрим на прототипы — с кого реально были списаны герои. Там спрятаны и родственники, и соседи, и друзья Толстого, и его семья. Каждая серия посвящена своему герою, и вместе с ними мы постепенно будем погружаться в их истории. И смотреть — кто же виноват в гибели Анны. 

У Анны Карениной было шесть прототипов, и у всех сохранились портреты. И только у одной — гувернантки Анны Пироговой — портрет не сохранился.

Ей посвящена шестая серия. У Анны Пироговой трагическая судьба, она погибла — бросилась на рельсы где-то под Ясной Поляной. Толстой приезжал на опознание тела, это была тяжелая для него история. Имя Анна для героини родилось именно отсюда. 

Все актрисы в нашем сериале похожи на своих прототипов, было удивительно найти сегодня лица из XIX века.

В Туле на балу Лев Толстой увидел Марию Гартунг, старшую дочь Пушкина. Она также стала одним из прототипов Анны Карениной. Именно от нее Анна во многом получила свой внешний облик. В сериале ее сыграла Софья Володчинская. Еще прототипы — красавица, графиня, двоюродная тётя писателя Аграфена Закревская (Анастасия Крылова), Лиза Берс, старшая сестра супруги писателя Софьи Толстой (Полина Гухман), сестра близкого друга юности Толстого Мария Дьякова (Анастасия Дворянская).

Еще одним прототипом стала Мария Львовна Толстая, сестра писателя. Ее роль досталась Анастасии Куимовой.

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Анастасия Куимова, актриса:

— Прототип моей Анны — сестра Толстого, Мария Львовна. У нее не менее драматичная судьба, чем у Карениной. В сериале я, как актриса Настя Куимова, пробуюсь на роль Анны Карениной. Это такая фантасмагория и немножечко психопатия, но здоровая (смеется). Ты же всегда приходишь на кастинг максимально оголенный, очень много личных моментов вскрывалось в ходе съемок. Были моменты соприкосновения меня, Насти, моей героини Карениной и прототипа — Марии Толстой. Когда ты соединяешь какие-то общие точки, иногда даже становится страшно. Но очень интересно!

Когда играешь какого-то персонажа, ты всегда его оправдываешь. Даже если играешь серийного маньяка. Если ругать маньяка за то, что он маньяк, ты его просто не сыграешь. С Анной у меня путь подольше. До этого проекта я полтора года играла Каренину в театре Вахтангова. В 15 лет я прочитала «Анну Каренину», это был первый роман, который я прочитала от начала и до конца. Мне даже иногда становилось не по себе, насколько близко ты его берешь и слишком крепко обнимаешь. Но в этом и суть, интерес нашей профессии. 

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Анастасия Корецкая, продюсер, креативный продюсер:

— С огромным удовольствием работали с Павлом Басинским, было бесконечно интересно. То, что он пишет в книгах, — маленькая часть того, что находится у него в голове и что он рассказывает. 

У нас появилась возможность сделать большой зрительский эксперимент — то, чего никто не ожидает от документального фильма. Хотя он наполовину документальный, наполовину игровой. Мы позволили себе быть смелыми, позволили себе разобрать каждый прототип, который Лев Николаевич закладывал в своих героев. Подыскать подходящего актера на роль каждого и дать ему прожить этот образ.

История Анны Карениной ярко описана и закончена. Однако современному человеку, может быть, сложно понять, почему финал героини был именно таким. Мы решили попытаться это объяснить. Говорим со зрителем о реалиях XIX века, в которых жила героиня романа, о положении, в котором она оказалась.

В Туле показали только первую серию проекта. Смотреть было интересно, очень познавательно, и самое главное: то, что видишь на экране, реально вызывает эмоции.

Кстати, «Пробы в костюмах» в сериале чередовались с фрагментами из знаменитых фильмов «Анна Каренина» с блистательными Татьяной Самойловой, Татьяной Друбич, Елизаветой Боярской, Вивьен Ли.

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А еще в разработке образов героев участвует нейросеть, так что посмотреть проект будет интересно и молодежи. Правда, создатели сериала предупреждают, что в нем будут эротические сцены, поэтому возрастное ограничение — 18+. 

С 17 июля подписчикам онлайн-кинотеатров Wink.ru и KION доступны два эпизода сериала «Тайны Карениной», далее новые эпизоды будут выходить по средам.

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сегодня, в 14:01 0
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