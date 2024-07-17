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В Ильинке под Тулой мужчина убил щенка, скинув его с балкона

В Ильинке под Тулой мужчина убил щенка, скинув его с балкона

Разыскивают очевидцев случившегося.

О трагедии рассказали волонтеры тульской группы помощи бездомным животным «9 ЖИЗНЕЙ»:

— В воскресенье неадекватный житель Петелино, находясь в пос. Ильинка на ул. Дачной, на глазах у жены выбросил щенка с балкона, а после спустился и добил его об асфальт.

Волонтеры просят придать случившееся максимальной огласке и найти по возможности свидетелей.

— Жена злоумышленника отказывается писать заявление. Необходимы свидетели данного живодерства для написания заявления в полицию и дачи показаний, — поясняют волонтеры.

Если вы оказались очевидцем случившегося, напишите в сообщения группы «9 ЖИЗНЕЙ».

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сегодня, в 13:55 +2
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Место
ТулаТульская область
 

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