Режиссер спектакля «Воскресение»: «Наша постановка – это авторское, современное прочтение Толстого»

Работу над постановкой спектакля «Воскресение» в Александринском театре вели с лета 2023 года. Сначала создавался сценарий, а в октябре начались репетиции. Премьерный показ на сцене театра состоялся в январе.

Для Никиты Кобелева этот спектакль стал первым, который он ставил в статусе главного режиссера. Сегодня и завтра его увидят зрители фестиваля «Толстой» в Ясной поляне.

— Для нас огромная честь играть на родине Толстого, где он писал и творил. Мы с большим трепетом относимся к тому, чтобы толстовская мысль, идеи, чувства, переживания, мольба были услышаны зрителем.

Режиссер подчеркивает, что тема романа «Воскресение» остается актуальной. Именно поэтому это произведение Кобелев и выбрал для своей первой постановки.

— Краеугольная тема спектакля: а можно ли исправить зло, которое ты совершил? Можно ли помочь тому, кому причинил зло? Готов ли он прощать? Что делать, чтобы заслужить прощение? Герой спектакля проходит большой путь, чтобы исправить то, что он сделал, и по пути исправляет себя. В итоге да, он прощен, но добивается не того результата, которого хотел. Так бывает, ведь иногда путь приводит нас не туда, куда мы шли.

Герой заново по-настоящему влюбляется в девушку, которой причинил боль много лет назад. Она прощает его в итоге, но уходит с другим. Он отправляется за ней в Сибирь, бросив все, но остается один.

В романе Толстого есть выход, но нам показалось, что это будет слишком нарочито. Поэтому мы сделали свой финал, хотя он тоже основан на тексте Льва Николаевича. Просто мы поставили точку чуть раньше и не стали уходить в эпилог романа.

Для того, чтобы показать сюжет романа «Воскресение» на сцене, команде театра пришлось изрядно потрудиться.

— Мы пониманием, что это роман, в нем не все сценично. Приходилось отбирать материал, что-то стилизовать, раскрывать и дописывать. Мы с большим вниманием работали над спектаклем, чтобы ни в коем случае не разрушить оригинальную ткань произведения.

Да, спектакль — это в какой-то мере наша версия, и какие-то сюжеты романа не вошли в постановку, но при этом включили в нее отрывки из других произведений Толстого: «Крейцерова соната» и «Отец Сергий». В итоге наш спектакль — это авторское, современное прочтение, но созданное с большим уважением и пиететом к Льву Николаевичу и его произведению.

Кстати, главная сцена фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне адаптирована по всем параметрам для артистов Александринского театра. Ее проектировали в сотрудничестве с техниками театра, чтобы она получилась максимально похожей на оригинальную.

Напомним, фестиваль «Толстой» пройдет в восьмой раз в музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 5 по 7 июля 2024 года. Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Тема этого года — роман «Воскресение».

В 2024 году «Толстой» — это 13 площадок и более 100 мероприятий. Помимо уже традиционных театральных проектов, подготовлена обширная детская, образовательная и кинопрограмма. Полная программа на сайте tolstoyfestival.ru .