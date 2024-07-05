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Из-за надвигающегося шторма экстренные службы в Тульской области переведены в усиленный режим
Фото Алексея Пирязева.

Из-за надвигающегося шторма экстренные службы в Тульской области переведены в усиленный режим

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

5 июля в Тульской области ожидается ухудшение погоды — 9-балльный шторм. Прогнозируются грозы, местами сильный дождь, усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах пройдет град. 

Пиковый период циклона прогнозируется с 14.00 до 19.00. Непогода сохранится до конца суток.

В связи с неблагоприятным прогнозом экстренные службы переведены в усиленный режим. 

Плохие погодные условия могут создать препятствия на дорогах. Важно для водителей проявлять повышенное внимание: неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и избегать неожиданных маневров.

Пешеходам советуем быть бдительными и не искать укрытие под деревьями. Без необходимости лучше не выходить на улицу. 

При возникновении аварийных ситуаций жителям Тульской области следует звонить по телефонам: 101 и 112.

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сегодня, в 12:09 +1
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