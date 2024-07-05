Возможно появление смерчей: водителей призвали отложить поездки по трассе М-4

Фото Алексея Пирязева.

Ранее в МЧС предупредили о 9-балльном шторме.

5 июля в Московской области, а также на трассах М-1 «Беларусь» в Смоленской, М-3 «Украина» в Калужской, М-4 «Дон» в Тульской, М-11 «Нева» в Тверской, М-12 «Восток» во Владимирской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия.

«Автодор» призывает водителей отложить поездки на собственном автомобиле.

Прогнозируется сильный дождь, переходящий в ливень. Возможен град, местами крупный. Гроза с порывами ветра до 22-27 м/с.

Имеется опасность формирования смерчей.

Водителей призывают быть предельно внимательными за рулем. Соблюдать скорость потока, во время дождя держать увеличенную дистанцию.

Пик ливня лучше переждать в одной из зон отдыха. О всех нештатных ситуациях или при необходимости помощи звоните в службу аварийных комиссаров по номеру *2323.