В Туле установили мемориальную доску в память о поэте Борисе Слуцком

В Туле увековечено имя поэта Бориса Слуцкого. На доме, где он жил в последние свои годы и где умер, по адресу ул. Руднева, 68 установлена мемориальная доска.

Борис Слуцкий — один из главных поэтов послевоенного поколения. Его произведениями зачитывалась страна в недолгий период безумного увлечения стихами. Хотя, конечно, творчество Бориса Слуцкого не очень вписывалось в общепринятое восхваление советской жизни. Он был слишком раним, слишком болезненно воспринимал любую несправедливость.

Слуцкий — автор крылатой фразы про то, что физики в почете, а лирики в загоне, которая задала тренд на ближайшее десятилетие. Кто только не рассуждал потом о физиках и лириках. Это сравнение стало таким же нарицательным, как отцы и дети.

На мемориальной доске высечены такие строки: «Единственное в нашей профессии спасение и исцеление — работа. Желательно — ежедневно».

И уж конечно, Борис Слуцкий — автор истории про судно «Глория», которое многим знакомо как «Лошади в океане». Песня на эти стихи была популярна не меньше, чем какое-нибудь «Солнышко лесное». Да ее и сейчас поют. Может, правда, не особо задумываясь, кто автор. Редкий случай — в Москве есть памятник героям этого стихотворения. Тот самый рыжий лошадиный остров, которому океан казался рекой.

В Туле Борис Слуцкий уже ничего не писал. Он очень тяжело переживал смерть любимой жены, и родственники забрали его к себе, чтобы ничего не случилось. Но прожил он здесь целых четыре года. Гостям, которые бывали в квартире, обязательно показывали диванчик, на котором умер дядя Боря.

Увековечивания памяти поэта Слуцкого в Туле добивались давно. Однако только лишь силами общественности это сделать не удавалось. То прожил поэт здесь недостаточно, то не написал ничего.

В последнее время установление доски пробивал доцент Тульского государственного педагогического университета Дмитрий Овчинников. И вдруг у него нашлись неожиданные помощники — Тульская областная прокуратура.

Вспомнили, что Борис Слуцкий был не только фронтовиком, но еще и некоторое время работал в военной прокуратуре.

Так дело стремительно сдвинулось с мертвой точки и практически моментально положительно решилось. Сейчас, в торжественной процедуре открытия памятной доски принял участие прокурор области Александр Грицаенко. С большим вступительным словом выступил и другой виновник торжества — Дмитрий Овчинников. Символично, что памятная доска в честь поэта-фронтовика была открыта в преддверии празднования Дня Победы.