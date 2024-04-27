Куда сходить в Туле в ближайшие праздничные выходные

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Публикуем расписание мероприятий с 27 апреля по 1 мая.

Экскурсия по историческому центру города на электрокаре с аудиогидом (6+). ТИЦ «Тульский кремль».

Ежедневно по записи 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.



Подробности: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

27 апреля

Лекция Ирины Кулик «Фабрики грез. Современное искусство и промышленная архитектура» (12+) в кластере «Октава» в 19.00.

Подробности по ссылке.

Владислав Белоусов и Тульский филармонический симфонический оркестр (6+) в концертном зале филармонии в 19.00.

28 апреля

Обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости» (6+).

ТИЦ «Тульский кремль», 12.30 и 15.00.



Запись: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

День подлинника «Семейный фотоальбом»: заглянем в фотоальбом тульских самоварных фабрикантов (12+) в музее «Тульские самовары» в 14.00.



Запись: 8 (4872) 31-23-33.

Концерт «Арфа России» (6+) в Тульском музее изобразительных искусств в 15.00.



Подробности: 8 (4872) 35-40-53.

музей-заповедник « ясная поляна »

С 28 апреля музей-усадьба переходит на летний режим работы в выходные и праздничные дни.

Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 17.00. находиться на территории можно до 18.00.

28, 29, 30 апреля и 1 мая экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 10.30 до 15.40. С 15.50 до 16.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

29 апреля



Квест по территории усадьбы «Секреты Болотовского парка» (6+)

в музее-усадьбе А. Т. Болотова «Дворяниново».



Подробности: 8 (48734) 2-65-11, 8 (48734) 2-65-25.

тиам

График работы площадок:

Дом Белявского, книжный «Подумать только» и Дом Крафта:

29.04 — с 10.00 до 19.00;

30.04 — с 10.00 до 18.00;

01.05 — выходной день.

«Нимфозориум»:

29.04 — с 10.00 до 20.00;

30.04 — с 10.00 до 19.00;

01.05 — выходной день.

Усадьба А. С. Хомякова «Богучарово»:

29.04, 01.05 — с 10:00 до 17:00;

30.04 — с 10:00 до 16:00.

Музей передовой:

29.04, 30.04, 01.05 — выходные дни.

Далее — по обычному расписанию.

30 апреля

Пешеходная экскурсия «Дорогами попечителя храма»: об истории Свято-Казанского храма — памятнике русского зодчества XVIII века (6+) в Музее В. Ф. Руднева в 13.00.



Подробности: 8 (48734) 4-15-29.

Мастер-класс по нейрографике (16+) в кластере «Октава» в 14.00. Там же в 19.00 лекция по «Кино и психология: ПТСР как продолжать жить несмотря на» (16+).

Экскурсия «Лихвинская старина»: знакомство с бытом уездного города XIX-XX вв. (6+), ПК Девягорско-Лихвинский музей-заповедник в 15.00.



Подробности: 8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.

Выступление Джазового квартета к Международному дню джаза (12+) в Камерном зале Дворянского собрания в 20.00.

1 мая

Обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости»: осмотр строений и городских скульптур Кремлевского сада, Казанской набережной, улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и площади Ленина (6+).

ТИЦ «Тульский кремль», 12.30 и 15.00.



Подробности: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

Интерактивная программа «Цветы для Тургенева» (6+). Знакомство с историей тургеневского парка, цветами, которые росли здесь в XVIII-XIX столетиях, сборка модного букета XIX века в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг».



Подробности: 8 (48756) 2-35-10.

Экологическая акция «Сажаем цветы на усадьбе Смидовичей» (0+). Всех желающих приглашают к участию в озеленении усадьбы в Дом-музей В. В. Вересаева в 12.00.



Подробности: 8 (4872) 56-77-31.





Экскурсия «Город на ладони» (12+). Есть возможность посмотреть на архитектурные памятники XVI-XX веков с высоты кремлевских стен в 12.00, 16.00.



Подробности: 8 (4872) 77-49-34.

Мастер-класс по розжигу самовара «Там, где чай, и под елью рай» (12+) в

музее «Тульские самовары» в 13.00.



Подробности: 8 (4872) 31-23-33.

«Мир, труд, май»: об истории появления праздника (6+) в

Девягорском-Лихвинском музее-заповеднике в 14.00.



Подробности: 8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.

Программу мероприятий подготовили и тульские парки. Подробнее — в афише.