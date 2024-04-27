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Куда сходить в Туле в ближайшие праздничные выходные
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Куда сходить в Туле в ближайшие праздничные выходные

Публикуем расписание мероприятий с 27 апреля по 1 мая.

Экскурсия по историческому центру города на электрокаре с аудиогидом (6+). ТИЦ «Тульский кремль». 

Ежедневно по записи 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Подробности: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

27 апреля

Лекция Ирины Кулик «Фабрики грез. Современное искусство и промышленная архитектура» (12+) в кластере «Октава» в 19.00.

Подробности по ссылке.

 

Владислав Белоусов и Тульский филармонический симфонический оркестр (6+) в концертном зале филармонии в 19.00.

28 апреля

Обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости» (6+).
ТИЦ «Тульский кремль», 12.30 и 15.00.

Запись: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

 

День подлинника «Семейный фотоальбом»: заглянем в фотоальбом тульских самоварных фабрикантов (12+) в музее «Тульские самовары» в 14.00.

Запись: 8 (4872) 31-23-33.

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Концерт «Арфа России» (6+) в Тульском музее изобразительных искусств в 15.00

Подробности: 8 (4872) 35-40-53.

музей-заповедник «ясная поляна»

С 28 апреля музей-усадьба переходит на летний режим работы в выходные и праздничные дни.

Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 17.00. находиться на территории можно до 18.00.

28, 29, 30 апреля и 1 мая экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 10.30 до 15.40. С 15.50 до 16.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

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29 апреля


Квест по территории усадьбы «Секреты Болотовского парка» (6+)
в музее-усадьбе А. Т. Болотова «Дворяниново».

Подробности: 8 (48734) 2-65-11, 8 (48734) 2-65-25.

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График работы площадок:

Дом Белявского, книжный «Подумать только» и Дом Крафта:

  • 29.04 — с 10.00 до 19.00;
  • 30.04 — с 10.00 до 18.00;
  • 01.05 — выходной день.

«Нимфозориум»:

  • 29.04 — с 10.00 до 20.00;
  • 30.04 — с 10.00 до 19.00;
  • 01.05 — выходной день.

Усадьба А. С. Хомякова «Богучарово»:

  • 29.04, 01.05 — с 10:00 до 17:00;
  • 30.04 — с 10:00 до 16:00.

Музей передовой:

  • 29.04, 30.04, 01.05 — выходные дни.

Далее — по обычному расписанию.

30 апреля

Пешеходная экскурсия «Дорогами попечителя храма»: об истории Свято-Казанского храма — памятнике русского зодчества XVIII века (6+) в Музее В. Ф. Руднева в 13.00.

Подробности: 8 (48734) 4-15-29.

 

Мастер-класс по нейрографике (16+) в кластере «Октава» в 14.00. Там же в 19.00 лекция по «Кино и психология: ПТСР как продолжать жить несмотря на» (16+).

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Экскурсия «Лихвинская старина»: знакомство с бытом уездного города XIX-XX вв. (6+), ПК Девягорско-Лихвинский музей-заповедник в 15.00.

Подробности: 8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.

 

Выступление Джазового квартета к Международному дню джаза (12+) в Камерном зале Дворянского собрания в 20.00

1 мая

Обзорная экскурсия по центру города «У стен тульской крепости»: осмотр строений и городских скульптур Кремлевского сада, Казанской набережной, улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и площади Ленина (6+).
ТИЦ «Тульский кремль», 12.30 и 15.00.

Подробности: 8 (4872) 52-08-98, 8 953 995-85-91.

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Интерактивная программа «Цветы для Тургенева» (6+). Знакомство с историей тургеневского парка, цветами, которые росли здесь в XVIII-XIX столетиях, сборка модного букета XIX века в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг».

Подробности: 8 (48756) 2-35-10. 

 

Экологическая акция «Сажаем цветы на усадьбе Смидовичей» (0+). Всех желающих приглашают к участию в озеленении усадьбы в Дом-музей В. В. Вересаева в 12.00

Подробности: 8 (4872) 56-77-31.


 

Экскурсия «Город на ладони» (12+). Есть возможность посмотреть на архитектурные памятники XVI-XX веков с высоты кремлевских стен в 12.00, 16.00.

Подробности: 8 (4872) 77-49-34.

 

Мастер-класс по розжигу самовара «Там, где чай, и под елью рай» (12+) в 
музее «Тульские самовары» в 13.00.

Подробности: 8 (4872) 31-23-33.

 

«Мир, труд, май»: об истории появления праздника (6+) в
Девягорском-Лихвинском музее-заповеднике в 14.00.

Подробности: 8 953 955-04-12, 8 920 788-61-66.

 

Программу мероприятий подготовили и тульские парки. Подробнее — в афише.

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Тульское музейное объединение

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