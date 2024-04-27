Большинство тульских рынков не будут работать на Пасху

Фото из архива Myslo.

Myslo узнал у крупных рынков города график их работы в предстоящие выходные.

Так, в праздничные дни рынки Тулы будут работать в привычном режиме. Однако в графике некоторых площадок все же есть изменения.

Иншинский рынок не работает 5 мая в связи с праздником Пасхи. 6 мая — санитарный день. В ближайшее воскресенье рынок будет работать до 18 часов. В эти же дни не будет работать и рынок «Привоз».

Южный рынок будет работать в привычном графике, за исключением вторника, 30 апреля. Как пояснили сотрудники, этот день будет санитарным.

Выходной исключительно на Пасху у рынков «Салют» и «Плехановский».