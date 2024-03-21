В Заокском районе откроется выставка в честь 180-летия со дня рождения Василия Поленова

Работы Е. В. Поленовой

В четверг, 4 апреля, в музее-усадьбе А. Т. Болотова начнет работу экспозиция из архива Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова «Лики России. М. А. Поленова и Е. Д. Поленова». На выставке посетители смогут познакомиться с творчеством матери художника Марии Алексеевны и его младшей дочери Елены Дмитриевны.

Любовь к живописи Василию Дмитриевичу Поленову с детства прививала именно мама. Она была наделена талантом с рождения, брала уроки живописи и передавала свои знания детям. Мария Алексеевна писала для собственного удовольствия, но даже небольшое количество работ говорит о ее незаурядных способностях. На выставке гости смогут увидеть написанные ею портреты.

Елена Поленова пошла по стопам отца и стала профессиональной художницей. Она занималась не только живописью, но и графикой, керамикой, резной мебелью. Выставка пройдёт в д. Дворяниново Заокского района и продлится до 6 июня. Все подробности можно узнать по телефону: 8(48734)2-65-11.