Погода в Туле 22 марта: облачно и до +8 градусов

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами гололедица.

Ветер южный, до восьми метров в секунду. Ночью – от -8 до -3, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.