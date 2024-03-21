Погода в Туле 22 марта: облачно и до +8 градусов

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами гололедица.
Ветер южный, до восьми метров в секунду. Ночью – от -8 до -3, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают умеренный южный ветер.
В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами гололедица.
Ветер южный, до восьми метров в секунду. Ночью – от -8 до -3, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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