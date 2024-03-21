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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 22 марта

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 22 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Доватора, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 6,
  • ул. Металлургов, 1, 1-а, 1-б,
  • пер. Театральный, 2, 4, 6,
  • ул. Плеханова, 48, 48-а, 48-и,
  • ул. Пролетарская, 24,
  • ул. Степанова, 29,
  • ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 289-а,
  • ул. Буденного, 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 68, 72,
  • ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 16-62 (чётн.),
  • ул. М. Смирнова, 85,
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б,
  • ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • Маслово: ул. Ромашковая, 6, 6-а, 8, 10, 12, 13б, 46,
  • ул. Краинская, 5-а, 91.

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