Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 22 марта

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Доватора, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 6,

ул. Металлургов, 1, 1-а, 1-б,

пер. Театральный, 2, 4, 6,

ул. Плеханова, 48, 48-а, 48-и,

ул. Пролетарская, 24,

ул. Степанова, 29,

ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 289-а,

ул. Буденного, 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 68, 72,

ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 16-62 (чётн.),

ул. М. Смирнова, 85,

пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30, 28-а,

17-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б,

ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),

ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),

Маслово: ул. Ромашковая, 6, 6-а, 8, 10, 12, 13б, 46,

ул. Краинская, 5-а, 91.