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В Туле открылась выставка редких музыкальных инструментов
Фото: Тульское музейное объединение

В Туле открылась выставка редких музыкальных инструментов

В музее Н. И. Белобородова представлены более 30 экспонатов. Каждый – со своей историей.

Туляки увидят гармони, аккордеоны, гусли, концертина, патефон и две мандолины производства фирмы Юлиуса Циммермана. Все предметы – из коллекции туляка Михаила Кондратьевича Нестеренко, которого называли «тульским Страдивари».

Михаил Нестеренко на дому делал скрипки. Они были такого высокого качества, что на них играли даже музыканты Большого театра. За годы своей работы мастер создал более 80 инструментов. Его страстью было коллекционирование редких и старинных музыкальных инструментов. После смерти Михаила Кондратьевича его семья передала коллекцию в музеи.

На новой выставке представлены концертные гусли и музыкальная шкатулка конца 19-го века, германская губная гармошка 40-х годов, итальянские аккордеоны с кнопками на обеих сторонах, без клавиш, а также гармони.

Выставка «Мир звуковых сокровищ» работает до 19 марта. Доступно посещение по «Пушкинской карте». 12+.

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