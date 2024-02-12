За неделю почти 4900 туляков заболели гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4895 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 14% меньше, чем неделей ранее, и на 40,4% ниже эпидпорога. Зафиксировано 42 случая заболевания гриппом. Один из пациентов ранее был привит.
Частично приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях Тулы, Алексина, Донского, а также в Заокском, Веневском, Кимовском, Киреевском, Щекинском, Чернском и Плавском районах. Полностью учебный процесс приостановлен в 2 детских садах (Киреевский и Плавский районы) и 1 школе (Киреевский район).
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает основные меры профилактики гриппа и ОРВИ:
- При недомогании, ознобе, головной боли и повышении температуры воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача. Это позволит избежать осложнений и не заразить окружающих.
- Избегайте контактов с лицами с симптомами гриппа и ОРВИ.
- Сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
- При нахождении в общественных местах и общении с больными людьми используйте маски.
- Соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом.
- Соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещения.
- Чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.