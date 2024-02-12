За неделю почти 4900 туляков заболели гриппом и ОРВИ

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На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4895 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 14% меньше, чем неделей ранее, и на 40,4% ниже эпидпорога. Зафиксировано 42 случая заболевания гриппом. Один из пациентов ранее был привит.

Частично приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях Тулы, Алексина, Донского, а также в Заокском, Веневском, Кимовском, Киреевском, Щекинском, Чернском и Плавском районах. Полностью учебный процесс приостановлен в 2 детских садах (Киреевский и Плавский районы) и 1 школе (Киреевский район).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает основные меры профилактики гриппа и ОРВИ: