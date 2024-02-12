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За неделю почти 4900 туляков заболели гриппом и ОРВИ
Фото из архива Myslo

За неделю почти 4900 туляков заболели гриппом и ОРВИ

Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4895 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 14% меньше, чем неделей ранее, и на 40,4% ниже эпидпорога. Зафиксировано 42 случая заболевания гриппом. Один из пациентов ранее был привит.

Частично приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях Тулы, Алексина, Донского, а также в Заокском, Веневском, Кимовском, Киреевском, Щекинском, Чернском и Плавском районах. Полностью учебный процесс приостановлен в 2 детских садах (Киреевский и Плавский районы) и 1 школе (Киреевский район).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает основные меры профилактики гриппа и ОРВИ:

  • При недомогании, ознобе, головной боли и повышении температуры воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача. Это позволит избежать осложнений и не заразить окружающих.
  • Избегайте контактов с лицами с симптомами гриппа и ОРВИ.
  • Сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
  • При нахождении в общественных местах и общении с больными людьми используйте маски.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом.
  • Соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещения.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.

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сегодня, в 20:13 0
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