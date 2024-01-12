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Олег Михайлов стал директором тульского театра драмы
Олег Михайлов - крайний слева. Фото правительства Тульской области.

Олег Михайлов стал директором тульского театра драмы

До этого он работал в столичных театрах и руководил нашим ТЮЗом.

В минкульте назначили нового директора театра драмы. Им стал Олег Михайлов.

Так, 12 января министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина представила коллективу театра нового директора. Олег Станиславович Михайлов успешно прошел конкурсную процедуру в установленном порядке и комиссионное собеседование в правительстве Тульской области.

Как рассказали в пресс-службе минкульта, Олег Михайлов был директором Тульского областного театра юного зрителя. До этого занимал руководящие должности в МХАТ им. М. Горького, Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, Московском государственном академическом Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского.

Олег Михайлов имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», благодарности Президента РФ и правительства Москвы.

Сергей Михайлович Борисов, который раннее занимал должность генерального директора Тульского театра драмы, назначили на должность президента театра в ноябре 2023 года.

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тюзТульский академический театр драмы
 

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