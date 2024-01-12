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«После ремонта в поликлинике пропал физиокабинет»: туляки жалуются на отсутствие процедур

«После ремонта в поликлинике пропал физиокабинет»: туляки жалуются на отсутствие процедур

«Направление на них получить уже нельзя, хотя процедуры делать необходимо», – говорят пациенты.

С жалобой на отсутствие необходимой медпомощи в редакцию Myslo обратилась жительница Пролетарского района:

— В нашей поликлинике № 11 на ул. Металлургов раньше был физиотерапевт и много разных физиопроцедур: магниты, прогревания и всякое такое. Теперь оказалось, что после ремонта поликлиники физиопроцедур больше нет. После открытия обещали поставить новое оборудование, но до сих пор ничего нет. Как быть?

Myslo попросил комментарий минздрава по этому поводу.

— Кабинет физиопроцедур планируется дооснастить в этом году. В настоящее время пройти процедуры можно в стационаре ГБ № 11 на ул. Чаплыгина по назначению лечащего врача, — ответили в пресс-службе ведомства.

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