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Умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин

Умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин

Зрители знают его по ролям в многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация».

О смерти актера сообщал ректор ГИТИСа Григорий Заславский:

— Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра «ОКОЛО».

В начале 1960-х годов Желдин работал в Театре на Малой Бронной, затем вплоть до 2000-х был актером Театра на Таганке.

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Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», Леонид Броневой и Константин Желдин. 

Зрителям Константин Желдин запомнился по ролям в фильме «Семнадцать мгновений весны», где он сыграл следователя гестапо Вильгельма Холтоффа, и по роли бандита Штехеля в сериале «Ликвидация».

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Всего на счету Константина Желдина почти сотня ролей в российском кино. Кроме ролей на сцене, сыграл в нескольких десятках советских и российских фильмов.

Константин Желдин умер на 91-м году жизни. 

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