Туляки могут увидеть лаковые миниатюры и иконы мастеров Палеха

Экспозиция «Искусство Палеха» работает в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

Выставочный проект посвящен 100-летию искусства Палеха. Именно

поэтому в экспозиции представлена ровно сотня предметов, выполненных

руками палехских мастеров.

Тонкое письмо, мягкие линии, роспись золотом, четкая проработка

мельчайших деталей — это особенности палехского стиля. Одна из главных

его традиций — обращение к сказочным и былинным сюжетам. В экспозиции

можно увидеть предметы с изображением сцен из народных сказок, поэмы

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», зарисовки из крестьянской жизни,

копии икон.

Палех — небольшой посёлок в Ивановской области. Из 5,5 тысяч

человек, проживающих там сегодня, более 650 человек — художники. Председатель Палехского отделения Союза художников России, лауреат Государственной премии РФ Василий Макашов рассказал, что свою историю лаковая миниатюра берет от иконописи. Порой художник замысел вынашивает долго, а над одной работой трудится десятилетиями. Так, икону «Несение креста с избранными русскими святыми» Василий Макашов писал 20 лет.

К слову, Василий Макашов имеет тульские корни. Его отец служил

настоятелем в храме Двенадцати апостолов. Потом семья переехала в

Алексин.

- У художника образ складывается в голове, одних технических приемов для создания работы недостаточно. Должна быть душа, полное погружение в сюжет, его осмысление, поиск символов, которых в народных сказках очень много. Любовь ко всему этому мы впитали с детства, — рассказал Василий Макашов.

Экспозиция проходит в рамках проекта «Музейная зима в Туле». Выставка работает до 3 марта.