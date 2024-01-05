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Туляки могут увидеть лаковые миниатюры и иконы мастеров Палеха

Туляки могут увидеть лаковые миниатюры и иконы мастеров Палеха

Экспозиция «Искусство Палеха» работает в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

Выставочный проект посвящен 100-летию искусства Палеха. Именно
поэтому в экспозиции представлена ровно сотня предметов, выполненных
руками палехских мастеров.
 
Тонкое письмо, мягкие линии, роспись золотом, четкая проработка
мельчайших деталей — это особенности палехского стиля. Одна из главных
его традиций — обращение к сказочным и былинным сюжетам. В экспозиции
можно увидеть предметы с изображением сцен из народных сказок, поэмы
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», зарисовки из крестьянской жизни,
копии икон.
 
Палех — небольшой посёлок в Ивановской области. Из 5,5 тысяч
человек, проживающих там сегодня, более 650 человек — художники. Председатель Палехского отделения Союза художников России, лауреат Государственной премии РФ Василий Макашов рассказал, что свою историю лаковая миниатюра берет от иконописи. Порой художник замысел вынашивает долго, а над одной работой трудится десятилетиями. Так, икону «Несение креста с избранными русскими святыми» Василий Макашов писал 20 лет.
 
К слову, Василий Макашов имеет тульские корни. Его отец служил
настоятелем в храме Двенадцати апостолов. Потом семья переехала в
Алексин.
 
- У художника образ складывается в голове, одних технических приемов для создания работы недостаточно. Должна быть душа, полное погружение в сюжет, его осмысление, поиск символов, которых в народных сказках очень много. Любовь ко всему этому мы впитали с детства, — рассказал Василий Макашов.
 
Экспозиция проходит в рамках проекта «Музейная зима в Туле». Выставка работает до 3 марта. 
 

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Выставочный зал
 

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