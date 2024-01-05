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Туляк Семен Чаганов стал одним из лучших экскурсоводов выставки-форума «Россия»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляк Семен Чаганов стал одним из лучших экскурсоводов выставки-форума «Россия»

На ВДНХ подвели промежуточные итоги работы гостевого центра и экскурсоводов Международной выставки-форума «Россия» в 2023 году.

Среди награжденных – экскурсовод Семен Чаганов из Тульской области. Он вошел в число лидеров по общему числу проведенных экскурсий.

Экскурсоводов готовили по программе Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Свыше 2,5 тысяч специалистов до апреля 2024 года будут знакомить жителей страны с региональным колоритом.

Всего за время работы выставки-форума «Россия» экскурсоводы провели свыше 5 тысяч экскурсий, которые посетили свыше 100 тысяч человек.

Семен Чаганов выходил на маршруты 37 раз.

О возможности пройти обучение и стать экскурсоводом на выставке «Россия» узнал от жены, которая тоже подала заявку на участие в программе. Решил попробовать свои силы. У меня огромный опыт ведущего, мне удается хорошо ладить с людьми. Я музыкант, гармонист и исполнитель песен. Кстати, знаю много народных сказок. У меня с собой всегда кукла кота Фили, ей и привлекаю внимание юных гостей во время экскурсии. Поэтому работа на выставке мне нравится, каждый день приносит мне много новых знакомств и открытий, – рассказал Семен.

 

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