Тулякам прочитают лекцию «Тула – деревянная летопись»

Лекция будет построена на материале одноименной книги Ильи Кошкина, вышедшей осенью 2023 года. Автор расскажет об архитектуре деревянных и каменно-деревянных домов Тулы в контексте общего градостроительного развития города и подробнее остановится на истории некоторых из них.

Рассказ будет проиллюстрирован фотографиями наиболее ярких образцов деревянных строений в классическом и русском стилях, эклектики, модерне, неоготики, а также построек народных мастеров.

Выступление Ильи Кошкина продолжит цикл лекций об истории Тулы, который проходит в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) в рамках экспозиции «Мой адрес всегда: Тула».

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