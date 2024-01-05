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Тулякам прочитают лекцию «Тула – деревянная летопись»

Тулякам прочитают лекцию «Тула – деревянная летопись»

Лекцию 13 января в 16.00 в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» прочтет Илья Кошкин – тульский краевед, преподаватель истории, автор блога «История Тулы».

Лекция будет построена на материале одноименной книги Ильи Кошкина, вышедшей осенью 2023 года. Автор расскажет об архитектуре деревянных и каменно-деревянных домов Тулы в контексте общего градостроительного развития города и подробнее остановится на истории некоторых из них.
 
Рассказ будет проиллюстрирован фотографиями наиболее ярких образцов деревянных строений в классическом и русском стилях, эклектики, модерне, неоготики, а также построек народных мастеров.
 

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Выступление Ильи Кошкина продолжит цикл лекций об истории Тулы, который проходит в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) в рамках экспозиции «Мой адрес всегда: Тула».
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