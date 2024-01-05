В новом сезоне шоу «Голос» будут новые наставники и участники-туляки

А звездными наставниками на этот раз станут Антон Беляев, Полина Гагарина, Zivert и Владимир Пресняков.

Новый сезон вокального суперпроекта «Голос» стартует в эфире Первого канала 19 января, в пятницу вечером сразу после программы «Время».

Ведущей шоу станет Яна Чурикова.

В слепых прослушиваниях участвуют 128 вокалистов. В каждую команду попадут по 12 человек. В борьбе за понравившихся исполнителей наставники могут прямо конкурировать друг с другом с помощью кнопок «блокировки». Сразу по окончании слепых в «Голосе» начнутся этапы на выбывание, а весной страна узнает имя победителя сезона.

Организаторы сообщают, что среди претендентов на места в звездных командах будут и туляки. Их имена пока держатся в секрете.