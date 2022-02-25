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«Голос творчества»: в Туле открылась выставка современного искусства

«Голос творчества»: в Туле открылась выставка современного искусства

24 февраля в городском Выставочном зале стартовала выставка современного искусства «Голос творчества». Она продлится до 4 марта.

В основу проекта легла коллаборация авторов различных направлений современного искусства. Зрители познакомятся с творчеством молодых художников и мастеров своего дела, новичков и профессионалов.
 
В центре экспозиции — инсталляция Энгеля Исхакова «Шаман арт», погружающая в понимание процессов, происходящих в современном искусстве, и объединяющая традиции и новые форматы.
 
Представители классического искусства покажут свои произведения в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная композиция. Молодые художники экспериментируют в направлении каллиграфии, граффити, digital art, создавая уникальные с точки зрения техники произведения.
 
Проект «Голос творчества» задумывался одним из участников выставки, Павлом Семёновым, для создания продюсерского центра на базе Выставочного зала, где смогут объединиться авторы различных направлений для обмена опытом и изучения новейших технологий, применяемых в изобразительном искусстве. В рамках проекта художники примут участие в лекциях, дискуссиях и пообщаются с представителями современного искусства.
 
В программе выставки — лекции по NFT, созданию портфолио художника, способам продвижения, авторские лекции, творческие встречи, мастер-классы и многое другое.

 

Галерея
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 1
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 2
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 3
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 4
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 5
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 6
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 7
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 8
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 9
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 10
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 11
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 12
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 13
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 14
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 15
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 16
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 17
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 18
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 19
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 20
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 21
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 22
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 23
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 24
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 25
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 26
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 27
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 28
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 29
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 30
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 31
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 32
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 33
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 34
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 35
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 36
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 37
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 38
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 39
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 40
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 41
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 42
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 43
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 44
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 45
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 46
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 47
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 48
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 49
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 50
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 51
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 52
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 53
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 54
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 55
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 56
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 57
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 58
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 59
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 60
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 61
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 62
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 63
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 64
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 65
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 66
В Туле открылась выставка современного искусства «Голос творчества», Фото: 67
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:20 +1
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