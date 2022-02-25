В Тульской области фура сбила Mercedes и толкнула «Газель» прямо на пешехода

24 февраля в 9.20 на 292-м км автодороги М-4 «Дон» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительным данным, 62-летний водитель большегруза Scania при совершении маневра совершил столкновение с попутным Mercedes, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Затем Scania столкнулась с автомобилем ГАЗ-32212, отчего тот совершил наезд на 57-летнего пешехода. В результате запутанного ДТП пострадал пешеход: с различными травмами его отвезли в больницу.