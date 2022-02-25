новости
новости
Регистрация
В Тульской области фура сбила Mercedes и толкнула «Газель» прямо на пешехода

В Тульской области фура сбила Mercedes и толкнула «Газель» прямо на пешехода

Авария случилась утром 24 февраля.

24 февраля в 9.20 на 292-м км автодороги М-4 «Дон» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительным данным, 62-летний водитель большегруза Scania при совершении маневра совершил столкновение с попутным Mercedes, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Затем Scania столкнулась с автомобилем ГАЗ-32212, отчего тот совершил наезд на 57-летнего пешехода. В результате запутанного ДТП пострадал пешеход: с различными травмами его отвезли в больницу.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:06 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпешеходаварияМ4
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Голос творчества»: в Туле открылась выставка современного искусства
«Голос творчества»: в Туле открылась выставка современного искусства
В Тулу доставили подлинники средневековых гравюр: фоторепортаж
В Тулу доставили подлинники средневековых гравюр: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.