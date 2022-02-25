За год в новостройках Тульской области купили 6623 квартиры

Фото из архива Myslo.

В Управлении Росреестра по Тульской области рассказали о количестве проданных квартир по договорам долевого участия в 2021 году.

По данным Росреестра, в регионе в минувшем году зарегистрировано 6623 таких договора. Для сравнения: в 2020 году таких договоров было всего 4649.

Выросло также число заявлений на регистрацию договора участия в долевом строительстве в электронном виде. Так, в 2021 году в электронном виде подано 1982 заявления, тогда как в 2020 году — 1384.