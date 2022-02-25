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За год в новостройках Тульской области купили 6623 квартиры
Фото из архива Myslo.

За год в новостройках Тульской области купили 6623 квартиры

В Управлении Росреестра по Тульской области рассказали о количестве проданных квартир по договорам долевого участия в 2021 году.

По данным Росреестра, в регионе в минувшем году зарегистрировано 6623 таких договора. Для сравнения: в 2020 году таких договоров было всего 4649.
 
Выросло также число заявлений на регистрацию договора участия в долевом строительстве в электронном виде. Так, в 2021 году в электронном виде подано 1982 заявления, тогда как в 2020 году — 1384.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:35 −2
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