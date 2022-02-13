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Экранизация романа Агаты Кристи и премьера фильма с Хоакином Фениксом: последние новинки от «Синема Парк»

Экранизация романа Агаты Кристи и премьера фильма с Хоакином Фениксом: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Анчартед: На картах не значится»

Два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. 

 

«The Beatles: Get Back - Концерт на крыше»

Незабываемый концерт на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил-Роу и ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be. 

 

«Смерть на Ниле»

Экранизация культового романа Агаты Кристи со звездными актерским составом и одна из самых ожидаемых премьер наступившего года. 

 

«Камон Камон»

13 февраля премьера фильма с Хоакином Фениксом. Перед сеансом будет продемонстрировано эксклюзивное видеопредставление фильма от режиссера. 
 

«Жажда золота»

15 февраля премьера с красавчиком Заком Эфроном, новый постапокалиптический триллер от создателей картины «Новая эра Z».

 

Расписание и билеты онлайн — по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:15 0
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