Экранизация романа Агаты Кристи и премьера фильма с Хоакином Фениксом: последние новинки от «Синема Парк»

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Анчартед: На картах не значится»

Два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.

«The Beatles: Get Back - Концерт на крыше»

Незабываемый концерт на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил-Роу и ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be.