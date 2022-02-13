Экранизация романа Агаты Кристи и премьера фильма с Хоакином Фениксом: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и готов радовать всех кинолюбителей. Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«Анчартед: На картах не значится»
Два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан по прозвищу Салли отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.
«The Beatles: Get Back - Концерт на крыше»
Незабываемый концерт на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил-Роу и ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be.
«Смерть на Ниле»
Экранизация культового романа Агаты Кристи со звездными актерским составом и одна из самых ожидаемых премьер наступившего года.
«Камон Камон»
13 февраля премьера фильма с Хоакином Фениксом. Перед сеансом будет продемонстрировано эксклюзивное видеопредставление фильма от режиссера.
«Жажда золота»
15 февраля премьера с красавчиком Заком Эфроном, новый постапокалиптический триллер от создателей картины «Новая эра Z».
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.
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