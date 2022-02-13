В Дубне ищут пропавшего два месяца назад пенсионера

Волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» подключились к поиску 74-летнего Льва Николаевича Ермакова.

Пенсионер пропал 5 декабря 2021 года. Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы. Был одет в черную куртку-пуховик, серые штаны и серую шапку.

Отмечается, что мужчина может страдать потерей памяти.

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