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В Дубне ищут пропавшего два месяца назад пенсионера

В Дубне ищут пропавшего два месяца назад пенсионера

Мужчина пропал 5 декабря.

Волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» подключились к поиску 74-летнего Льва Николаевича Ермакова.

Пенсионер пропал 5 декабря 2021 года. Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы. Был одет в черную куртку-пуховик, серые штаны и серую шапку.

Отмечается, что мужчина может страдать потерей памяти.

Видели указанного мужчину? Звоните по телефонам: 8 (800) 700−54−52, 8(953)439-20-72 или 102, 112. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:13 0
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