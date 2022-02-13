В Донском неадекватный мужчина с ножом в руках пытался изувечить себя

Он нанес себе серьезные раны, но полицейские быстро задержали его и передали в руки врачей.

В субботу, 12 февраля, в дежурную часть полиции Донского около 17.30 поступило сообщение о неадекватном мужчине, который идет по улице Новая без куртки – в одной майке, весь в крови, а в руках у него нож.

Сотрудники полиции, прибыв на место, обнаружили 30-летнего молодого человека. Он не реагировал на требования сотрудников полиции и причинял себе физические увечья и не подпускал к себе стражей порядка. Чтобы отобрать у мужчины нож, не применяя табельное оружие, один из полицейских воспользовался металлической трубой, которая валялась рядом. Ею он выбил опасный предмет из рук.

После стражи порядка оказали мужчине доврачебную помощь и передали прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи. Пациенту потребовалась операция на горле.

В настоящее время в полиции устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Видео и фото опубликовано было в группе «ЧП Новомосковск». Подписчики, обсуждая произошедшее, предположили, что скорее всего мужчина находился в наркотическом опьянении.