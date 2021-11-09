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В Новомосковске пройдет шоу театра Юрия Куклачева

В Новомосковске пройдет шоу театра Юрия Куклачева

20 ноября в КДЦ «Азот» выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Детей и их родителей приглашают совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!

Продолжительность: 1 час 20 мин с антрактом. Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:43 0
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