В Новомосковске пройдет шоу театра Юрия Куклачева
20 ноября в КДЦ «Азот» выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Детей и их родителей приглашают совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!
Продолжительность: 1 час 20 мин с антрактом. Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам
Событие