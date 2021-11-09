В Новомосковске пройдет шоу театра Юрия Куклачева

20 ноября в КДЦ «Азот» выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Детей и их родителей приглашают совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!

Продолжительность: 1 час 20 мин с антрактом. Дети до 3-х лет бесплатно, без предоставления отдельного места.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: