Сквер «Тульское чаепитие» планируют взять под видеонаблюдение

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Миляев.

Жительница Заречья пожаловалась губернатору на состояние детской площадки, находящейся в сквере. Дмитрий Миляев пояснил, что в настоящее время проведена инвентаризация игрового оборудования, устранены недочеты, некоторые конструкции отремонтированы.

Кроме того, до конца недели в сквере заменят все лавочки. Обследование детской площадки и территории общественного пространства проводится еженедельно. Администрация прорабатывает вопрос установки в сквере системы видеонаблюдения.