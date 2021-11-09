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Сквер «Тульское чаепитие» планируют взять под видеонаблюдение
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сквер «Тульское чаепитие» планируют взять под видеонаблюдение

Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Миляев.

Жительница Заречья пожаловалась губернатору на состояние детской площадки, находящейся в сквере. Дмитрий Миляев пояснил, что в настоящее время проведена инвентаризация игрового оборудования, устранены недочеты, некоторые конструкции отремонтированы.

Кроме того, до конца недели в сквере заменят все лавочки. Обследование детской площадки и территории общественного пространства проводится еженедельно. Администрация прорабатывает вопрос установки в сквере системы видеонаблюдения.

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Место
Туласквер Тульское чаепитие
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