Фото: vk.com/vc_tulitsa
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Тулица» – «Липецк»
Игра состоится 14 ноября, в спорткомплексе «Тула Арена».
В ближайшее воскресенье в Туле состоится матч 6 тура волейбольной Суперлиги – «Тулица» сыграет с «Липецком». Приобрести билеты можно уже сейчас – в ТРЦ «Гостиный двор», в палатке «Тульские мероприятия» напротив Городского концертного зала, а также в режиме онлайн.
В день матча кассы «Тула Арены» будут работать с 13.00 до 18.00. Матч начнётся в 17.30. Для прохода на игру нужно иметь QR-код о вакцинации или перенесённом коронавирусе, а также паспорт.
Напомним, накануне наши волейболистки всухую проиграли «Ленинградке» – выездной матч завершился со счётом 3:0.
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