В День знаний в Туле состоится фестиваль казачьей культуры

Он пройдет в ремесленном дворе «Добродей».

В рамках межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» 1 сентября в Туле состоится фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского».

В программе фестиваля – выступления творческих казачьих коллективов, мастер-шоу по фланкировке (выполнение боевых приемов

шашкой), представления фольклорного театра «Булыжник».

Завершит фестиваль традиционная церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.