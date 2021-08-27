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В День знаний в Туле состоится фестиваль казачьей культуры

В День знаний в Туле состоится фестиваль казачьей культуры

Он пройдет в ремесленном дворе «Добродей».

В рамках межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» 1 сентября в Туле состоится фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского».
 
В программе фестиваля – выступления творческих казачьих коллективов, мастер-шоу по фланкировке (выполнение боевых приемов
шашкой), представления фольклорного театра «Булыжник».
 
Завершит фестиваль традиционная церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.
 
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