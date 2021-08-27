Тульский кремль закрыли для посетителей

Фото: Дмитрий Молодзинский.

В редакцию Myslo обратились туляки, которые не смогли сегодня попасть на территорию кремля. На входе в кремль висит табличка, что он закрыт для посещения по техническим причинам.

Мы позвонили в Тульское музейное объединение. Наша собеседница пояснила, что вход на территорию закрыт, так как кремль арендован неким предприятием для корпоратива. По словам женщины, желающим достаточно написать официальное письмо на имя директора ТМО и получить одобрение. Или отказ.

UPD. На самом деле сегодня в Туле проходит заседания Госсовета по направлению «Промышленность»