«Стоит того, чтобы ждать»: группа «Кино» выступит на «Дикой Мяте»

Испытать новую волну впечатлений от группы «Кино» можно на «Дикой Мяте» — первом фестивале, заявившем легендарный коллектив в своем лайн-апе.

Возвращение на сцену легендарной группы «Кино» вызвало оглушительный фурор в соцсетях: впечатляющее выступление группы спустя 30 лет в минувшие выходные поразило зрителей так сильно, что эмоции на концерте и после него было невозможно сдержать.

«Дикая Мята» имеет все шансы стать самым значимым летним мероприятием для поклонников «Кино», ведь на постсоветском пространстве отыскать человека, который не слышал бы песен Виктора Цоя и не знал бы о нем, практически невозможно. Песни группы стали частью ДНК каждого жителя страны. Формат выступления — живая музыка от участников «Кино» и оцифрованный голос Виктора Цоя, сопровождаемый видеорядом, — сохранится на фестивале, но приобретет совершенно новое наполнение и смысл. Ночное небо, огромное открытое пространство, звезды и хор тысячи голосов — призыв «Попробуй спеть вместе со мной» вновь станет утверждением тезиса об абсолютной любви к этой группе и получит свое воплощение на фестивальном поле «Дикой Мяты» уже в июне.

Музыкальные критики искренне и внимательно отозвались о минувшем концерте.

Алексей Певчев:

«Здесь нет никаких голограмм, двойников и манекенов. Да, на сцене играет живая группа, костяк которой составляют музыканты, имеющие самое непосредственное отношение к «Кино», и звучит голос Виктора. Действо происходит на фоне шикарного (терпеть не могу это определение, но здесь иначе не скажешь) видеоряда. Всё это тонко, бережно, с безукоризненным вкусом. Именно так, как надо, на том самом максимуме».

Борис Барабанов, Ъ:

«Слушая голос Цоя в динамиках в 2021 году, ощущаешь, насколько сильным и гибким был его вокал даже в ранних записях, насколько четко он понимал, как именно передать у микрофона суть своих стихов».

Пользователи соцсетей оставляли множество комментариев о концерте: кто-то не смог сдержать слез на выступлении, кто-то признавался в любви группе, а всё потому, что «Кино» занимает совершенно особое место в сердцах слушателей всей страны. «Сбылась моя несбыточная мечта — побывать на концерте «Кино». До мурашек и до слез, это было очень сильно, невозможно передать словами эмоции, охватившие, думаю, всех в зале!» — пишут зрители.

Испытать сильнейшие эмоции, вспомнить лучшие моменты жизни, юность, первую влюбленность, и всё это на фоне звездного неба – это то, от чего никто не откажется. «Дикая Мята» стоит того, чтобы ждать, – ради шанса вновь пережить самые драгоценные моменты жизни.

Фестиваль состоится 18-20 июня в Тульской области и будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Все купленные ранее билеты действительны на 18-20 июня 2021 года.

Приобрести билет можно здесь: mintmusic.ru

Где жить

Как добраться

Специально для читателей Myslo до 23.00 22 мая 2021 года работает промокод СЛОБОДА на категорию «Абонемент взрослый». Размер скидки – 300 руб.

Не забудьте вписать промокод!