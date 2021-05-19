В Туле Hyundai сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 мая в 8.05 в Туле на ул. Демидовская Плотина 41-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево сбила 31-летнюю женщину и 6-летнего мальчика.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшие получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены.

Все обстоятельства аварии выясняются.