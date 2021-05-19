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В Туле Hyundai сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле Hyundai сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

ДТП случилось накануне.

18 мая в 8.05 в Туле на ул. Демидовская Плотина 41-летняя женщина – водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево сбила 31-летнюю женщину и 6-летнего мальчика.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшие получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены.
 
Все обстоятельства аварии выясняются.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:51 +1
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