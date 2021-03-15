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Сегодня у православных в России начался Великий пост

Сегодня у православных в России начался Великий пост

В этом году он продлится до 1 мая.

Великий пост – самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной Церковью. Он предшествует главному христианскому празднику – Пасхе и будет длиться шесть недель. Затем настанет Страстная седмица, которая несет самые строгие ограничения. Завершит Страстную седмицу Пасха, которая в этом году приходится на 2 мая.

Во время поста у православных христиан под запретом употребление молока и молочных продуктов, яиц, мяса, животного масла, выпечки и сдобы. Но смысл поста – это не просто отказ от скоромной пищи, это, в первую очередь, освобождение от пагубных страстей и греховных мыслей для того, чтобы добиться внутренних качественных изменений. В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы измениться и с чистой душой и телом встретить Воскресение Христово.

 
 
 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:40 +1
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