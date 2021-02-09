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Объявлены даты проведения фестиваля «Дикая Мята»

Объявлены даты проведения фестиваля «Дикая Мята»

Перенос фестиваля обошелся организаторам в 18 миллионов рублей.

Продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин заявил, что музыкальный опенэйр состоится этим летом в Бунырево — с 18 по 21 июня.

— Нам согласовали эти даты еще весной прошлого года. Я, честно говоря, был скептически настроен, потому что с тех пор ситуация много раз менялась. Хорошая новость состоит в том, что вчера нам позвонили из министерства туризма Тульской области и подтвердили их снова. Разумеется, с оговоркой, что если наступит новый локдаун, тогда извините, — рассказал Клюкин в интервью порталу COLTA.

По его словам, на фестивале выступят все заявленные ранее артисты. Кроме того, добавились два новых, с которыми организаторы давно вели переговоры.

Перенос «Дикой Мяты» из-за коронавирусных ограничений с 2020 на 2021 год обошелся компании в 18 миллионов рублей.

– И это никак не коррелирует с доходами, полученными нашей компанией за время пандемии. Это просто долги, которые мы надеемся со временем раскидать, — заявил Андрей Клюкин.

А еще организаторы поблагодарили всех, кто купил билеты на фестиваль и не сдал их:

— На тот момент, когда мы объявили о переносе фестиваля, у нас было продано около 6000 билетов. Из этих 6000 было сдано всего 118. Это очень круто, и я хочу сказать спасибо всем, купившим билет на «Дикую Мяту». Если бы мы при переносе фестиваля были вынуждены вернуть еще все деньги за билеты, то мы бы точно не выжили.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:45 0
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ТулаБунырево
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фестиваль Дикая мята

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