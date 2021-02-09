В Туле судят экс-полицейского: он обвиняется в изнасиловании коллеги

27-летнего участкового уволили после служебной проверки еще в августе прошлого года.

Сегодня, 9 февраля, в Ленинском районном суде состоялось заседание по уголовному делу отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в похищении человека и совершении насильственных действий сексуального характера.

По нашей информации, 28 августа прошлого года в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега – участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7.30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Отметим, подозреваемый был уволен из полиции после служебной проверки.