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В Туле судят экс-полицейского: он обвиняется в изнасиловании коллеги

В Туле судят экс-полицейского: он обвиняется в изнасиловании коллеги

27-летнего участкового уволили после служебной проверки еще в августе прошлого года.

Сегодня, 9 февраля, в Ленинском районном суде состоялось заседание по уголовному делу отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в похищении человека и совершении насильственных действий сексуального характера.

По нашей информации, 28 августа прошлого года в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега – участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7.30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера. 

Отметим, подозреваемый был уволен из полиции после служебной проверки.

 

 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:17 +4
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