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В Новомосковске в театре состоится премьера спектакля «Димитрий»
Фото и текст пресс-службы театра.

В Новомосковске в театре состоится премьера спектакля «Димитрий»

Автор пьесы и режиссер-постановщик Дмитрий Чирков рассказал, как готовился к постановке народной драмы «Димитрий».

В воскресенье, 15 октября, в 18.00 Новомосковском театре начнется премьерный показ народной драмы «Димитрий». 

Автор пьесы и режиссер-постановщик Дмитрий Чирков рассказал, чем интересна постановка, какого Дмитрия Донского он готов показать зрителям, что такое «рождение нации» и что значит легендарная победа русских княжеств в 1380 году, которая переломила ход истории.

Дмитрий Чирков

– История сражения, доставшаяся нам в наследство от Карамзина, плавно перетекла в учебники по истории средней школы в СССР. Времени досконально изучать историю русского средневековья практически не было – восстановление после гражданской, создание промышленности, война, самая кровавая за всю историю человечества, восстановление после войны, холодная война и так далее. Но тем не менее историки пытались анализировать документальные источники, сравнивать их с другими, выстраивать версии событий. В 1980 году заработал храм-музей на Красном Холме - была проведена реконструкция храма, который лежал почти в руинах, создана экспозиция, которая просуществовала до 21 века. Была сломана масса копий в баталиях историков по поводу количества участников с обеих сторон. И многое другое. Упоминания о битве есть и в европейских, и в арабских источниках, и в наших. Наиболее известные в народе – это «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Но это скорее литературные произведения, чем хроникально-летописные.

Изначально Дмитрий Чирков написал пьесу как киносценарий, но в последствии решил поставить ее в театре

– Я занимаюсь кино почти 30 лет, 20 из которых профессионально, то есть созданием аудиовизуальных произведений я зарабатываю на жизнь. До этого были постановки в театре, сам я несколько лет выходил на сцену, занимался рекламистикой как наукой и снимал рекламные ролики для ТВ.

Замысел создания истории о Димитрии Донском возник более 20 лет назад. В 2005 году оформился в некий поэпизодный план трилогии «Невеста. Разбойник. Князь», в котором наши персонажи проживают период с января 1366 года до сентября 1380. Работа была неспешная, для себя, часто прерывалась. Все глубже погружаясь в тему, я понимал, насколько она глубока по сути и многовариантна по воплощению. Ведь не случайно нет ни одного фильма про Куликовскую битву, хотя я знаю, что многие хотели поднять эту тему. Тема сложна в своей простоте. Ведь если просто снять Мамаево побоище, то будет малосмотрибельное зрелище. Баян на гуслях рассказывает историю, а персонажи и святые передвигаются под тяжестью своей святости. И зачем нам такой фильм, если его не смогут посмотреть дети и сделать нужные выводы? Года четыре назад судьба попросила меня выписать сценарий третьей части трилогии. Сценарий называется «Димитрий. Рождение нации» Сразу скажу – не пафосно, нормально. Надо любить свой народ, свою нацию. Безоговорочно, как мы любим младенцев. Это уважают или не уважают за что-то, а любовь – она вопреки всему.

Цель спектакля – рассказать литературно-художественным языком о тех событиях родилась давно, более двадцати лет назад.

– Лев Гумилев по этому поводу сказал: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские». То есть в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году родилась наша нация. Мы осознали себя единым целым. Скептики могут говорить все что угодно: Тохтамыш сжег Москву через 2 года, Тамерлан к нам приходил, и, вообще, зависимость от Золотой орды продолжалась вплоть до 1502 года. Но началом пути, истоком реки с названием Русь стала победа на Куликовом поле. А предтечей – битва на реке Вожа, под Рязанью. Пьеса затрагивает всего лишь несколько месяцев из жизни князя Дмитрия и его окружения. И в ней невозможно отразить всего накала страстей, кипящих в тогдашнем обществе – Дмитрий, при поддержке своего младшего двоюродного брата Владимира, князя Серпуховского, вел себя достаточно дерзко для того времени, пытался поменять жизнь к лучшему, нарушал традиции старины, и многим боярам это, естественно, не нравилось. Бояре привыкли жить коллективным умом маленькой компании – самое главное, чтобы хорошо было нам, а на всех вас - наплевать. Это наследие – борьба бояр за личные привилегии - докатилось даже до времен Екатерины Великой. И даже тогда они были сильны. Представьте только, какое сопротивление они оказывали во времена князя Дмитрия. Князь вроде князь, но сделать что-то нужное, поступить по справедливости – порой он не мог. При этом популярность князя в народе, а особенно княгини Евдокии, была очень высокой. За это тоже бояре недолюбливали князя. Нужно было менять законы, потому что новое время требовало новых отношений. В этом, пожалуй, можно найти идею спектакля – консерватизм прекрасен, стабилен, но стабильность приводит к умиротворению, к нежеланию смотреть вперед, в конечном счете, нежеланию дышать полной грудью хоть изредка, согласившись на полвздоха, но зато постоянно. И параллельная тема – то с чего мы начали – рождение нации. Только собравшись вместе против большой беды, каждый из нас будет чувствовать себя частью целого. Потому что пальцы, которые хоть раз сожмутся в кулак, никогда не забудут тепло находящегося рядом. Но как этого добиться? Как при единоличной власти не угодить в теплое уютное болото, из которого не видно и не слышно нацию? И в то же время сохранить народ как единое целое? А вот здесь должен сыграть тот самый нравственный закон внутри нас, чтобы было звездное небо в алмазах. Как не подвергнуться равнодушию, почивая на вершинах славы и лизоблюдства, тому самому равнодушию, о котором говорил Бруно Ясеньский, равнодушию, с чьего молчаливого согласия на земле совершаются и предательства, и убийства. Мне кажется, пониманием того, что в гостях у Бога тщеславие, богатство и гордыня – ненужный груз. Ну, а сверхзадача – сделать эти сложные достаточно понятия доступными для понимания зрителем. О чем наш спектакль – о попытках Князя Дмитрия разобраться во всех этих проблемах, познать смирение и определить тонкую грань между гордостью и гордыней. И все его близкие, каждый на своем месте, помогают сделать сложный, но единственно правильный выбор.

Пьеса написана удивительно напевным, забытым современным человеком языком, языком восточных славян. 

– Про язык ничего могу сказать – оно само как-то писалось. Может, это связано с тем, что я пишущий человек, да к тому же дружу с музеем-заповедником Куликово поле более 20 лет. И это поле уже давно стало моим родным. С ребятами-актерами немного другое – они в большинстве своем молодые, задорные, но речь у них более современная. Стараемся найти способ существования такой, чтобы не уйти в былинность и назидание, остаться современными, но в то же время дать немного атмосферы той эпохи.

Правдиво и понятно создать образ не только исторической личности, но и канонизированного православной церковью Дмитрия Донского достаточно сложно. 

- Я принципиально против того, чтобы канонизация довлела над нами. Я прихожу в церковь, и там они, святые – Сергий, Евдокия, Дмитрий. Там они для меня – мои друзья и заступники. У нас же эти люди еще просто люди - скромный Сергий, горячий Дмитрий, воплощение жены и матери Евдокия. Они пока еще люди, и мы следим за их поступками в жизни земной, за которые их канонизировали. Они пока, в нашей пьесе, просто люди со своими простыми человеческими желаниями.

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В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 1
В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 2
В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 3
В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 4
В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 5
В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 6
В новомосковском театре состоится премьера спектакля «Димитрий», Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:30 0
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