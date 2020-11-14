В Донском бесплатно раздают питьевую воду

Предположительно коммунальная авария, оставившая один из микрорайонов без воды, будет устранена до 18.00

С 12.00 осуществлен подвоз и раздача питьевой воды силами администрации Донского по двум адресам в мкрн Центральный:

ул. Октябрьская, д.126 (магазин «Дикси»);

ул. Заводская, д.19 (ТЦ «Талисман»).

Раздача воды начата из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм, о которой сегодня утром в 8.15 поступило сообщение в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской. В зону отключения попало около 2300 домов различной этажности.

Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.