В Донском бесплатно раздают питьевую воду
Предположительно коммунальная авария, оставившая один из микрорайонов без воды, будет устранена до 18.00
С 12.00 осуществлен подвоз и раздача питьевой воды силами администрации Донского по двум адресам в мкрн Центральный:
ул. Октябрьская, д.126 (магазин «Дикси»);
ул. Заводская, д.19 (ТЦ «Талисман»).
Раздача воды начата из-за порыва трубопровода диаметром 300 мм, о которой сегодня утром в 8.15 поступило сообщение в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской. В зону отключения попало около 2300 домов различной этажности.
Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.