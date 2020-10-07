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Myslo дарит скидки на концерты: успей купить билеты!

Myslo дарит скидки на концерты: успей купить билеты!

Myslo-касса объявляет большую распродажу.

У вас всё еще есть шанс купить билеты на любимый концерт или спектакль со скидкой до 50%. Акция продлится до 11 октября. Со скидкой можно купить все категории билетов следующих мероприятий:

Андрей Норкин

Андрей Норкин

24 октября в Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно-юмористической программой «Другой формат». Начало в 17.00.

Старая цена/новая цена

1200 р.1080 р.

1500 р. / 1350 р.

1000 р.900 р.

800 р. / 720 р.

500 р. 450 р.

 

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Олег Митяев

Олег Митяев

17 октября на сцене Городского концертного зала выступит российский автор-исполнитель Олег Митяев.

Поклонники авторской песни безоговорочно отдают Олегу Митяеву первое место в «новой волне» бардовского творчества. Его знаменитый хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стал гимном бардовского движения, несмотря на то, что далеко не все считают его песни бардовскими. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

1400 р. / 1120 р.

1500 р. /  1200 р.

1700 р.1360 р.

2000 р. / 1600 р.

2200 р. / 1760 р.

1900 р. 1520 р.

2500 р.2000 р.

 

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Я – СЧАСТЬЕ

Я – СЧАСТЬЕ

18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». 
 
Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин. Начало в 18.00.
старая цена/НОВАЯ ЦЕНА

1500 р.750 р.

2000 р.1000 р.

2500 р. / 1250 р.

 

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Андрей Алексин

Андрей Алексин

23 октября в ДК Туламашзавода выступит Андрей Алексин. Его имя не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

500 р. 450 р.

700 р. / 630 р.

900 р. /  810 р.

1000 р. 900 р.

1100 р. 990 р.

1200 р. 1080 р.

1300 р. 1170 р.

1400 р. 1260 р.

1500 р. 1350 р.

 

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Творческий вечер Ларисы Рубальской

Творческий вечер Ларисы Рубальской

18 ноября в Городском концертном зале Лариса Рубальская представляет программу «Живи спокойно, страна!» юбилейные гастроли. 
 

Лариса Рубальская – не только популярная поэтесса-песенница, она – человек-праздник! Каждое ее появление на телеэкране, в радиоэфире или на сцене заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

800 р.640 р.

1000 р. / 800 р.

1200 р.960 р.

1300 р. / 1040 р.

 

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Щенячий патруль

«Щенячий патруль»

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенячий патруль».
 

«Щенячий патруль» – это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому, кто окажется в беде. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

800 р.640 р.

1000 р. / 800 р.

1200 р.960 р.

1300 р. / 1040 р.

 

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Музыка в темноте

Музыка в темноте

26 октября в Городском концертном зале состоится мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения.

В шоу искусно объединены 3D-графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Вас окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

1200 р.1080 р.

1500 р. 1350 р.

1800 р. 1620 р.

2500 р. / 2250 р.

2800 р. / 2520 р.

3000 р. /  2700 р.

 

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Предложение действует на портале Myslo и во всех остальных точках продаж Myslo-кассы по адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00

Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:40 0
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