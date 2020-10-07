Фото из архива Myslo.

Сегодня, 7 октября, стартовал второй этап конкурса «Народный участковый — 2020». До 16 октября жители Тульской области смогут проголосовать за кандидатов — победителей на районном уровне.

Участковый, набравший наибольшее количество голосов, представит наш регион на всероссийском этапе.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в МВД РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Проголосовать можно здесь.