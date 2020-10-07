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Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»
Фото из архива Myslo.

Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»

Победитель представит Тульскую область на всероссийском уровне.

Сегодня, 7 октября, стартовал второй этап конкурса «Народный участковый — 2020». До 16 октября жители Тульской области смогут проголосовать за кандидатов — победителей на районном уровне.

Участковый, набравший наибольшее количество голосов, представит наш регион на всероссийском этапе.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в МВД РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Проголосовать можно здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:42 +5
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