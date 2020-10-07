Фото из архива Myslo.
Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»
Победитель представит Тульскую область на всероссийском уровне.
Сегодня, 7 октября, стартовал второй этап конкурса «Народный участковый — 2020». До 16 октября жители Тульской области смогут проголосовать за кандидатов — победителей на районном уровне.
Участковый, набравший наибольшее количество голосов, представит наш регион на всероссийском этапе.
Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в МВД РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Проголосовать можно здесь.
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