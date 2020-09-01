Музыка в темноте
26 октября в Городском концертном зале состоится мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения. В шоу искусно объединены 3D графика и мастерство лучших Петербургских музыкантов. Вас окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.
Евгения Зима – автор идеи и создатель шоу «Музыка в темноте». Она реализовала один из самых успешных проектов на российском музыкальном рынке. Меньше чем за три года сотни тысяч зрителей от Калининграда до Камчатки услышали и «увидели» это невероятное шоу. Сотни залов по всей стране, тысячи восторженных отзывов в сети.
Евгения Зима не просто создала шоу классической музыки, но и сделала прорыв в синергии высокого искусства и современных технологий.
Когда сливаются классическая музыка и мультимедиа дизайн, танец и моушн дизайн, опера и современная графика, всё это идеально дополняет друг друга. В результате получается честная история о каждом из нас, рассказанная посредством классической музыки в свете далёких звёзд.
Это шоу привлекло внимание не только ценителей классической музыки и поклонников ультрасовременных технологий, но и людей далёких от «высокого» искусства. Это шоу откликается в сердцах людей, потому что в музыке есть нечто, не поддающееся записи. Жизнь нельзя записать. Сердце нельзя записать. Звезду на небе нельзя поймать - момент
творения неуловим по своей сути... «Музыка в темноте» – это 1,5 часа нахождения в моменте сотворения своей Вселенной. Каждый зритель на шоу видит свою путеводную звезду.
«Музыка в темноте» – это не имеющее аналогов в мире мультимедийное шоу, объединившее в себе 3D-графику и виртуозное мастерство лучших петербургских музыкантов, танцы, оперное искусство, звёздные инсталляции, живые съёмки Вселенной.
Уникальный оркестр Евгении Зимы «Виртуозы Петербурга» стал единственным в мире коллективом, исполняющим сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте.
В шоу задействованы ведущие солисты Михайловского и Мариинского театра, хореография от победителей проекта «Танцы на ТНТ».
В новом концертном сезоне Евгения Зима пойдёт дальше, и мы увидим обновлённое шоу! Ведь шоу просто метафора к нашей жизни, а жизнь не стоит на месте. Так пусть же звучит Музыка в темноте! Лучшая музыка каждого сердца!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
26 октября 2020, понедельник
19:00
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 640-1360 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 50 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽