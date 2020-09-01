26 октября в Городском концертном зале состоится мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения. В шоу искусно объединены 3D графика и мастерство лучших Петербургских музыкантов. Вас окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.

Евгения Зима – автор идеи и создатель шоу «Музыка в темноте». Она реализовала один из самых успешных проектов на российском музыкальном рынке. Меньше чем за три года сотни тысяч зрителей от Калининграда до Камчатки услышали и «увидели» это невероятное шоу. Сотни залов по всей стране, тысячи восторженных отзывов в сети.