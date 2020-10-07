«Русалочка» против «Принца цирка»: Почему в Тульском цирке нет представлений?

Простаивавшие несколько месяцев концертные площадки возобновили работу. И только Тульский цирк до сих пор не открыл свои двери. Почему?

Об этом во вторник стало известно на пресс-конференции.

Провели ее режиссер программы «Принц цирка», композитор, сценарист и продюсер Руслан Ганеев и руководитель, продюсер этой программы, дрессировщик львов Владислав Гончаров. «Принц цирка» – это последняя программа, которая шла в Тульском цирке до пандемии. Весной артисты вынужденно прервали гастроли и остались в нашем городе в ожидании возобновления выступлений. И вот, казалось бы, есть все возможности, но тем не менее программа не возобновляется. Те 18 представлений, которые по контракту остались у «Принца цирка», до сих пор простаивают.

Чтобы понять, в чем дело, надо знать, как создавалась эта программа. «Принц цирка» – это совместный проект компании ООО «ОСТ» и Росгосцирка. Идея представления всецело принадлежала Руслану Ганееву: необычное шоу, в котором переплетаются четыре стихи, а львы перед зрителями предстают в окружении фонтанов.

Финансирование создания уникальных фонтанных установок вел Росгосцирк. Коллектив артистов для данной программы комбинированный: сотрудники Росгосцирка и приглашенные.

На фото: Владислав Гончаров.

– Инновационная цирковая программа «Принц цирка», создававшаяся по инициативе Министерства культуры РФ на протяжении трех лет за счет бюджетных средств – инвестировано более 150 млн рублей, на сегодняшний день самая успешная программа в системе Росгосцирка, расформировывается по прихоти руководителя Росгосцирка Владимира Шемякина. На уникальном оборудовании РГЦ планирует поставить новую программу «Русалочка», снова потратив бюджетные средства, – рассказал Владислав Гончаров. – В «новую» включают номера, которые артисты Росгосцирка репетировали для «Принца цирка». Нам же просто предлагают куда-то убраться с нашими 14 львами, объясняя тем, что оборудование, на котором мы работали, принадлежит Росгосцирку. Забывая, что у нас заключен договор на его использование и с каждого выступления Росгосцирк получает весомую прибыль. РГЦ решил не создавать что-то новое, а взять готовую программу, поменять в ней музыку и пару номеров и отчитаться перед Министерством культуры.

В сентябре прокатчику за проживание артистов и содержание животных с весны выставили счет в общей сложности на 9 млн рублей. Коммунальные расходы в ней занимают малую часть, основная доля пришлась на корм для животных.

– В апреле, сразу после приостановки договора, нам были предложены одни условия, на которые мы согласились и исполняли на протяжении полугода. А теперь нам выкатили многомиллионный счет. Если бы изначально были уведомлены о таких условия, мы бы на это не согласились, поскольку такие условия для нас неприемлемы и неподъемны. Мы не можем работать в постоянно меняющихся условиях. Мы без выступлений, артисты на минимальной зарплате, в то время как Росгосцирк получает сотни миллионов субсидии из федерального бюджета, а руководство его зарплату в несколько сотен тысяч рублей. Вопрос оплаты за проведенное в Туле время мы будем оспаривать в суде. Впрочем, как и факт расторжения договора, – добавил Владислав Гончаров.

На фото: Руслан Ганеев.

– Представлять Минкульту «Русалочку» как новый продукт – абсурд. Стороны должны договориться и не разрушать один из самых успешных проектов. Есть более 20 других проектов, которые можно доработать. Почему их не берете? А берете успешный и присваиваете себе и еще выбиваете финансирование. Я даже сейчас не как автор говорю, а как налогоплательщик! – говорит Руслан Ганеев.

Кстати, на пресс-конференции все время присутствовал и директор Тульского цирка Олег Абрамов. Он молча слушал диалог представителей прокатчика и журналистов.

На фото: Олег Абрамов.

В том числе и ответ на вопрос о том, почему не удается договориться мирно: «Руководство цирка не идет на диалог». Олег Абрамов лишь отметил, что цирк готов к приему зрителей. Что же касается спорного оборудования, добавил, что оно принадлежит Росгосцирку, а значит, компания имеет полное право распоряжаться им по своему усмотрению. После этого он покинул зал, не пожелав лично поговорить с инициаторами пресс-конференции.

Кстати, в Москве возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с бюджетными деньгами, выделенными для обеспечения крупнейшей в мире цирковой компании – Федерального казенного предприятия (ФКП) Росгосцирк, сообщает РЕН ТВ.