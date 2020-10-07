«Русалочка» против «Принца цирка»: Почему в Тульском цирке нет представлений?
Простаивавшие несколько месяцев концертные площадки возобновили работу. И только Тульский цирк до сих пор не открыл свои двери. Почему?
Об этом во вторник стало известно на пресс-конференции.
Провели ее режиссер программы «Принц цирка», композитор, сценарист и продюсер Руслан Ганеев и руководитель, продюсер этой программы, дрессировщик львов Владислав Гончаров. «Принц цирка» – это последняя программа, которая шла в Тульском цирке до пандемии. Весной артисты вынужденно прервали гастроли и остались в нашем городе в ожидании возобновления выступлений. И вот, казалось бы, есть все возможности, но тем не менее программа не возобновляется. Те 18 представлений, которые по контракту остались у «Принца цирка», до сих пор простаивают.
Чтобы понять, в чем дело, надо знать, как создавалась эта программа. «Принц цирка» – это совместный проект компании ООО «ОСТ» и Росгосцирка. Идея представления всецело принадлежала Руслану Ганееву: необычное шоу, в котором переплетаются четыре стихи, а львы перед зрителями предстают в окружении фонтанов.
Финансирование создания уникальных фонтанных установок вел Росгосцирк. Коллектив артистов для данной программы комбинированный: сотрудники Росгосцирка и приглашенные.
На фото: Владислав Гончаров.
– Инновационная цирковая программа «Принц цирка», создававшаяся по инициативе Министерства культуры РФ на протяжении трех лет за счет бюджетных средств – инвестировано более 150 млн рублей, на сегодняшний день самая успешная программа в системе Росгосцирка, расформировывается по прихоти руководителя Росгосцирка Владимира Шемякина. На уникальном оборудовании РГЦ планирует поставить новую программу «Русалочка», снова потратив бюджетные средства, – рассказал Владислав Гончаров. – В «новую» включают номера, которые артисты Росгосцирка репетировали для «Принца цирка». Нам же просто предлагают куда-то убраться с нашими 14 львами, объясняя тем, что оборудование, на котором мы работали, принадлежит Росгосцирку. Забывая, что у нас заключен договор на его использование и с каждого выступления Росгосцирк получает весомую прибыль. РГЦ решил не создавать что-то новое, а взять готовую программу, поменять в ней музыку и пару номеров и отчитаться перед Министерством культуры.
В сентябре прокатчику за проживание артистов и содержание животных с весны выставили счет в общей сложности на 9 млн рублей. Коммунальные расходы в ней занимают малую часть, основная доля пришлась на корм для животных.
– В апреле, сразу после приостановки договора, нам были предложены одни условия, на которые мы согласились и исполняли на протяжении полугода. А теперь нам выкатили многомиллионный счет. Если бы изначально были уведомлены о таких условия, мы бы на это не согласились, поскольку такие условия для нас неприемлемы и неподъемны. Мы не можем работать в постоянно меняющихся условиях. Мы без выступлений, артисты на минимальной зарплате, в то время как Росгосцирк получает сотни миллионов субсидии из федерального бюджета, а руководство его зарплату в несколько сотен тысяч рублей. Вопрос оплаты за проведенное в Туле время мы будем оспаривать в суде. Впрочем, как и факт расторжения договора, – добавил Владислав Гончаров.
На фото: Руслан Ганеев.
– Представлять Минкульту «Русалочку» как новый продукт – абсурд. Стороны должны договориться и не разрушать один из самых успешных проектов. Есть более 20 других проектов, которые можно доработать. Почему их не берете? А берете успешный и присваиваете себе и еще выбиваете финансирование. Я даже сейчас не как автор говорю, а как налогоплательщик! – говорит Руслан Ганеев.
Кстати, на пресс-конференции все время присутствовал и директор Тульского цирка Олег Абрамов. Он молча слушал диалог представителей прокатчика и журналистов.
На фото: Олег Абрамов.
В том числе и ответ на вопрос о том, почему не удается договориться мирно: «Руководство цирка не идет на диалог». Олег Абрамов лишь отметил, что цирк готов к приему зрителей. Что же касается спорного оборудования, добавил, что оно принадлежит Росгосцирку, а значит, компания имеет полное право распоряжаться им по своему усмотрению. После этого он покинул зал, не пожелав лично поговорить с инициаторами пресс-конференции.
Кстати, в Москве возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с бюджетными деньгами, выделенными для обеспечения крупнейшей в мире цирковой компании – Федерального казенного предприятия (ФКП) Росгосцирк, сообщает РЕН ТВ.
Дело возбуждено по статье 159 УК РФ - «Мошенничество». Согласно материалам следствия, бюджетные средства были похищены с помощью заключения договора на оказание юридических услуг. В начале июня 2020 года без проведения предусмотренной законом процедуры закупки, объявления конкурса и т.д. было заключено соглашение об оказании «Росгосцирку» юридических услуг. Уже спустя 2 дня с расчетного счета ФКП на оплату этих услуг было переведено 800 тысяч рублей. А через три недели – подписан акт о выполнении всех указанных в договоре обязательств.
На самом же деле никакие юридические услуги не оказывались, деньги авторы этой простой схемы, по версии следствия, присвоили себе. Потерпевшей стороной стало само ФКП Росгосцирк, его учредитель Министерство культуры и Правительство Российской Федерации.
В уголовном деле о хищении денег Росгосцирка пока нет конкретных фигурантов, оно возбуждено в отношении неустановленных лиц. Как полагают источники, знакомые с ситуацией, сумма ущерба, как и количество эпизодов в деле, могут увеличиться.