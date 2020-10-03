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Священник, актер, политик и просто хороший человек: Иван Охлобыстин приезжает в Тулу

Священник, актер, политик и просто хороший человек: Иван Охлобыстин приезжает в Тулу

11 ноября на сцене Городского концертного зала Иван Охлобыстин проведёт творческую встречу. Начало в 18.30.

Его интерактивный моноспектакль станет сценической территорией, на которой пойдет разговор о жизни, о любви – в общем, о вечных человеческих ценностях.
 
Иван Охлобыстин – это всегда интрига, загадка, экспромт - зрители смогут получить ответы на самые неожиданные вопросы из зала.
Звезда популярных фильмов и телесериалов (самый-самый, конечно, «Интерны» - последние известные - сериалы «Полярный», «Вспышка» и, конечно, фильм ,набравший огромное количество положительных откликов, «Холоп».
 
Режиссер по образованию, знает, чем увлечь публику. В этот вечер он расскажет о новых идеях, посвятит зрителя в замыслы новых сценариев,презентует новые книги «Байки из закрытой крепости» и «Дом солнца». Зачитает отрывки из пьесы под названием «Пар», сопровождая каждую историю(смешную или грустную) комментариями в «стиле Охлобыстина», точными и беспристрастными.
 
Иван Охлобыстин – отец шестерых детей. Семья - главная опора и тема предстоящего выступления. Приходите, концерт Ивана Охлобыстина уже близок.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:51 −2
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