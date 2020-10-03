Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок

Всего в аварии пострадали три человека, еще двое отказались от медпомощи.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 3 октября в районе 7 км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП с участием грузовика MAN, а также KIA, Opel и Niva.

По предварительной информации сначала столкнулись следовавшие в попутном направлении большегруз и Niva. От удара отечественный внедорожник выкинуло на встречную полосу движения, где в нее врезались KIA и Opel.

В результате аварии пострадали несколько человек: 47-летний мужчина получил травму головы, женщина закрытую черепно-мозговую травму. Еще двум участникам аварии помощь медиков не потребовалась.

Также в больницу доставили 10-месячного ребенка. По данным на момент публикации новости, у малыша нет видимых повреждений, но в силу возраста его было решено осмотреть в условиях стационара.