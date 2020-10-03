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Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок

Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок

Всего в аварии пострадали три человека, еще двое отказались от медпомощи.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 3 октября в районе 7 км автодороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП с участием грузовика MAN, а также KIA, Opel и Niva.
 
По предварительной информации сначала столкнулись следовавшие в попутном направлении большегруз и Niva. От удара отечественный внедорожник выкинуло на встречную полосу движения, где в нее врезались KIA и Opel.
 
В результате аварии пострадали несколько человек: 47-летний мужчина получил травму головы, женщина закрытую черепно-мозговую травму. Еще двум участникам аварии помощь медиков не потребовалась.
 

Также в больницу доставили 10-месячного ребенка. По данным на момент публикации новости, у малыша нет видимых повреждений, но в силу возраста его было решено осмотреть в условиях стационара.

Галерея
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 1
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 2
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 3
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 4
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 5
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 6
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 7
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 8
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 9
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 10
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 11
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 12
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 13
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 14
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 15
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 16
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 17
Массовое ДТП в Туле: в больницу доставлен 10-месячный ребенок, Фото: 18
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:02 +1
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