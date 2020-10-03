Погода в Туле 4 октября: сухо и до +22ºС
Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.
4 октября в Тульской области будет переменная облачность и без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха по области +17…+22ºС. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
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