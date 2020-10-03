новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 4 октября: сухо и до +22ºС

Погода в Туле 4 октября: сухо и до +22ºС

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

4 октября в Тульской области будет переменная облачность и без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области +17…+22ºС. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Священник, актер, политик и просто хороший человек: Иван Охлобыстин приезжает в Тулу
Священник, актер, политик и просто хороший человек: Иван Охлобыстин приезжает в Тулу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.